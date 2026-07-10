Državljanin Srbije (48) uhapšen je na graničnom prelazu Bajakovo zbog sumnje da je krajem maja prevario benzinsku stanicu u Hrvatskoj, nakon što je natočio gorivo i potom napustio pumpu bez plaćanja računa.

Prema navodima hrvatske policije, incident se dogodio 30. maja oko 15.45 časova na odmorištu Dragalić, na auto-putu A3. Osumnjičeni je tada u rezervoar svog automobila sipao gorivo u vrednosti većoj od 200 evra, nakon čega je, kako se sumnja, seo u vozilo i udaljio se ne plativši račun.

Policija je sprovela istragu, identifikovala muškarca, a on je uhapšen prilikom pokušaja prelaska državne granice na prelazu Bajakovo. Priveli su ga pripadnici Policijske uprave vukovarsko-sremske.

Nakon hapšenja, Policijska uprava brodsko-posavska najavila je da će protiv 48-godišnjaka nadležnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu biti dostavljena dopuna krivične prijave zbog sumnje da je počinio krivično delo prevare.

O daljem toku postupka odlučiće nadležni pravosudni organi, piše portal Index.hr.