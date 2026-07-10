Podsećamo, crnogorskom novinaru Petru Komneniću zabranjen je ulazak u Srbiju pre osam dana. Prethodno, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je krajem prošlog meseca da je zabrana ulaska u Crnu Goru vlasniku Informera Draganu J. Vučićeviću “velika greška” zbog koje će Srbija možda morati da uvede recipročne mere.

Za TV Informer, Šešelj je rekao da bi spisak zabrana mogao da bude proširen u toj meri da obuhvati 20 ili 30 ljudi.

"Možemo i 20 i 30 ljudi da stavimo na spisak i kažemo, taj i taj zbog toga i toga. Prvo, ima ih poprilično koji su sumnjivi zbog kriminalnih aktivnosti", rekao je on.

Što se tiče zabrane ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru, Šešelj kaže da ga tamo mrze.

"Oni sude onome koga mrze, a ne onome ko zaslužuje da bude suđen. Vučka mnogo mrze, a mene su svojevremeno najviše mrzeli. Ja sam zajedno sa porodicom i najbližim saradnicima proteran iz Crne Gore 1994. godine, i to avionom Vlade kada sam držao onaj miting u Herceg Novom protiv Mila Đukanovića", podsetio je Šešelj.

Kako je naveo, iza tog proterivanja i višegodišnje zabrane ulaska u Crnu Goru stajao je Momir Bulatović.

"Dakle, ima tamo nešto što treba i naučno da se prouči. Ja sam govorio o endemskoj šizofreniji koja je otkrivena na području Cetinja, na Cetinju je sve počelo", kaže Šešelj.



