Stravična nesreća dogodila se večeras u naselju Šangaj kod Batajnice, gde su u teškom udesu stradala dvojica mladića starosti oko 25 godina.

Do jezive tragedije je došlo kada se kvad, na kojem su se mladići nalazili, iz za sada nepoznatih razloga prevrnuo. Prema prvim informacijama, nesrećni momci su od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta.

Hitna pomoć je po dolasku na teren, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt. Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove teške saobraćajne nesreće koja je zavila u crno naselje Šangaj.