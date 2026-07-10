Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je ostavio instrukcije o tome kako bi Vašington trebalo da odgovori ukoliko Iran uspe u, kako tvrdi, planovima za njegovu likvidaciju.

U intervjuu za New York Post, Tramp je rekao da se već duže vreme nalazi na meti Irana i da je zbog toga doneo jasne bezbednosne smernice.

- Na njihovoj sam listi već dugo. To je ono sa čim se suočavamo. Jedino što sam uradio jeste da sam ostavio instrukcije da, ako mi se nešto dogodi, oni budu bombardovani razmerama kakve nikada ranije nisu videli - rekao je Tramp.

"Nadam se da ću vam nedostajati"

Govoreći o medijskim navodima da je Izrael upozorio na mogući plan atentata, Tramp je rekao da nije bilo novih saznanja, ali je ponovio tvrdnju da ga Iran godinama smatra metom.

- Ne, ne. Izrael nije otkrio ništa novo. Već dugo sam broj jedan na njihovoj listi i to je jednostavno tako - rekao je Tramp, a zatim u šali dodao:

- Nadam se da ću vam nedostajati.

Tenzije ponovo rastu

Kako navodi New York Post, Iran otvoreno preti Trampu još od 2020. godine, kada je po njegovom naređenju izveden napad u kojem je poginuo iranski general Kasem Sulejmani.

Napetosti između Vašingtona i Teherana dodatno su pojačane poslednjih dana, a tokom sahrane ubijenog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija demonstranti su nosili transparente sa pozivima na ubistvo Trampa.