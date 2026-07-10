Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su U. M. iz Šapca i M. M. sa Uba zbog sumnje da su učestvovali u pokušaju ubistva Milana Ostojića, poznatijeg kao Sandokan.

Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, dvojica osumnjičenih terete se da su učestvovali u izvršenju teškog krivičnog dela, a do njih se došlo nakon intenzivnog operativnog rada policije.

Akcija hapšenja izvedena je po nalogu nadležnog tužilaštva, a snimak privođenja ekskluzivno je objavio novinar Mladen Mijatović.

Nakon saslušanja biće doneta odluka o određivanju pritvora osumnjičenima.

Podsetimo, Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, ranjen je u Šapcu u napadu koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Neposredno nakon pucnjave policija je pokrenula opsežnu istragu i intenzivnu potragu za osobama koje se dovode u vezu sa ovim slučajem.

Današnja hapšenja predstavljaju važan pomak u rasvetljavanju pokušaja ubistva, dok istraga i dalje traje. Nadležni organi nastavljaju prikupljanje dokaza kako bi utvrdili motiv napada i proverili da li je u njegovom planiranju i izvršenju učestvovalo još osoba.

Alo/Telegraf