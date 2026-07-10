Kandidatkinja desničarske stranke Nacionalno okupljanje Marin le Pen vodi u anketama za predsedničke izbore u Francuskoj 2027. devet meseci pre prvog kruga izbora, prenosi danas BFMTV.

Lider stranke desnog centra Horizonti Eudar Filip učvrstio je svoje drugo mesto, povećavši prednost u odnosu na lidera stranke Nepokorena Francuska (LFI) Žan Lik Melanšona, na devet procentnih poena.

Filip je takođe ispred vođe partije Renesansa Gabrijela Atala i lidera konzervativne Republikanske stranke Bruna Retajoa, pokazala je anketa agencije OpinionWay.

Prema rezultatima ankete, Le Pen vodi uprkos osuđujućoj presudi u žalbenom postupku zbog pronevere javnih sredstava u slučaju asistenata evropskih poslanika iz njene stranke.

Marin le Pen bi ubedljivo vodila nakon prvog kruga izbora, sa osvojenih 34 do 36 posto glasova, pokazali su rezultati ispitivanja.

Prema ovoj anketi, samo nekoliko kandidata ozbiljno konkuriše za drugo mesto u prvom krugu predsedničkih izbora, a to su Eduar Filip, Gabrijel Atal i Žan-Lik Melanšon.

Bivši premijer i gradonačelnik Avra, Filip, osvojio bi 22 posto glasova ukoliko je jedini centristički kandidat u prvom krugu, dok lider pokreta Nepokorena Francuska, Melanšon, važi za najjačeg kandidata levice.

Procenjuje se da bi Melanšon osvojio između 13 i 15 odsto glasova, što bi ga sprečilo da uđe u drugi krug, bez obzira na to kome bi se od centrističkih kandidata suprotstavio.

Sa osvojenih 8 do 12 procenata glasova, predsednik konzervativne Republikanske partije Bruno Retajo ne bi uspeo da pridobije dovoljnu podršku za ulazak u drugi krug, navodi se u anketi.