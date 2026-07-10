Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića zbog sumnje da je izvršio krivično dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i krivično delo falsifikovanje službene isprave.

Postoji opravdana sumnja da je 12. maja kao službeno lice - pomoćnik direktora policije i načelnik Policijske uprave za grad Beograd, svesno propustio da prijavi krivično delo teškog ubistva za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, a za koje krivično delo se može izreći kazna teža od pet godina zatvora, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Veselina Milića je, kako se opravdano sumnja, vlasnik restorana "27" (okrivljeni Nenad L.), 12. maja nakon 23 časa pozvao putem aplikacije WhatsApp da mu kao policajcu kog lično poznaje i u koga ima poverenja prijavi da je u njegovom restoranu ubijen Aleksandar Nešović, a što okrivljeni Milić nije nikome prijavio.

Takođe, postoji opravdana sumnja da je 13. maja u službenim prostorijama Biroa načelnika PU za grad Beograd u službenu ispravu - službenu belešku MUP RS, DP, PU za grad Beograd uneo neistinite podatke, kao i da nije uneo određene važne podatke.

On je neistinito uneo da se 12. maja 2026. godine u restoranu "27" slučajno sreo sa okrivljenim Sašom Vukovićem, iako ga je prethodno lično pozvao da dođe u restoran. Kao neistinit uneo je i podatak da se iste večeri u restoranu pojavio Aleksandar Nešović, da je prišao blizu njegovog stola, demonstrativno odmahnuo glavom, okrenuo se i otišao, iako je Aleksandar Nešović imao kratku verbalnu raspravu sa njim i Sašom Vukovićem.

Pored toga, kako se sumnja, nije uneo važne podatke i to da je sa okrivljenim Sašom Vukovićem porodični prijatelj, da mu je poznato da je između Saše Vukovića i Aleksandra Nešovića postojao konflikt, zbog kog je Saša Vuković strahovao za svoju bezbednost i da ga je lično pozvao u restoran "27", a da je preko posrednika pozvao Aleksandra Nešovića u restoran "27" kako bi pokušao da ih pomiri.

Takođe u službenu belešku nije uneo da ga je 12. maja u večernjim časovima, nakon što je napustio restoran, pozvao vlasnik restorana Nenad L. da ga obavesti da ima veliki problem i da je u njegovom restoranu ubijen Aleksandar Nešović, a koji podaci su mogli biti od uticaja na blagovremeno postupanje policije.

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