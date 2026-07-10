U Beogradu se dogodila porodična tragedija u kojoj je Dragoslav J. (80) kuhinjskim nožem usmrtio brata Slobodana J. (83). Prema tadašnjim navodima ljudi bliskih porodici, Dragoslav nije bio svestan šta radi, a njegov brat je posle ranjavanja preminuo u Urgentnom centru.

Tragedija se dogodila u Ulici Nićifora Ninkovića. Kako se tada navodilo, Dragoslav je ušao kod brata, uzeo kuhinjski nož i ranio ga dok je Slobodan spavao. Posle toga se vratio u svoj krevet i zaspao.

Kada je policija došla na lice mesta, Dragoslav ih je, prema tadašnjim navodima, pitao zašto su došli. Komšije su govorile da nije bio svestan svog postupka i tvrdile da je bolovao od demencije.

Komšija Milan Z. ispričao je da je prethodne večeri sedeo u dvorištu sa Slobodanom, koji se radovao odlasku na plac.

„Pričali smo o svemu i svačemu i on je otišao da se sprema za put. Oko 23 časa čuo sam kako me Slobodan doziva u pomoć. Krenuo sam ka njegovoj kući i susreli smo se na ulazu. Bio je sav krvav i iz desne ruke je upravo odbacio nož. Samo je rekao: ‘Dragan me ubi’ i krenuo je da pada. Doneli smo stolicu i pokušavali da ga dozovemo, ali on je gubio svest. Moj sin je zvao Hitnu pomoć, koja je ubrzo došla“, ispričao je Z.

Prema njegovim rečima, Dragoslav je za to vreme bio u kući. Kada je stigla policija, pitao ih je zašto su došli i rekao da „kod njih nema šta da se meri“.

„Videlo se da nije bio svestan i da je bio u nekom svom filmu“, rekao je komšija.

Z. je naveo da je Dragoslav nekada bio upravnik Beobanke na Petlovom brdu, ali da je poslednjih godinu dana bio bolestan i nesvestan stvarnosti oko sebe. Slobodan je, prema njegovim rečima, bio profesor na Medicinskom fakultetu.

„Šta da kažem, strašno mi je žao što se to dogodilo. Obojica su bili više nego dobri ljudi i komšije“, rekao je Z.

On je dodao da Slobodan ima sina, koji je odmah počeo da organizuje sahranu, dok Dragoslav ima ćerku. Komšija je naveo i da Dragoslav poslednjih meseci nije bio svestan realnosti i da je često pričao stvari koje nisu odgovarale stvarnom stanju.

Beogradska policija privela je Dragoslava J. Prema tadašnjim navodima, on je rekao da voli svog brata i da se ničega ne seća jer je spavao.

Na mesto tragedije došla je i Dragoslavova ćerka Aleksandra, vidno potresena i u šoku. Ona je rekla da se njen otac i stric nisu svađali i da njen otac nije bio svestan šta je uradio.

„Kada su ga policajci pitali šta je to i zašto uradio, on im je odgovorio da mu se prijelo pomfrita, pa je otišao do Slobodana da očisti krompir, a potom se vratio u krevet. On nije živeo u ovom svetu i nije svestan šta je uradio. On bukvalno ima drugačiju sliku u glavi i pušta neke druge filmove“, rekla je Aleksandra J.

Ova tragedija dogodila se 2013. godine.

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