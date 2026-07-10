Francuska vlada prvi put u istoriji aktivirala je plan za vanredne situacije "Orsek – ekstremne vrućine" u devet departmana na zapadu zemlje zbog novog toplotnog talasa koji bi, prema prognozama, mogao da potraje do naredne sedmice.

Vlasti upozoravaju na ozbiljan rizik od požara i posledice ekstremnih temperatura.

Portparolka francuske vlade Mod Brežon izjavila je da je odluka doneta nakon konsultacija sa nadležnim službama i sprovedenih priprema, prenosi Juronjuz.

Crveni alarm širi se ka Parizu

Plan "Orsek – ekstremne vrućine" aktiviran je u departmanima Morbijan, Il i Vilen, Majen, Sart, Loara-Atlantik, Vandeja, Men i Loara, Vijen i De Sevr, gde je na snazi crveni meteoalarm.

Francuska meteorološka služba Meteo Frans saopštila je da je danas devet departmana pod najvišim stepenom upozorenja, dok je u još 72 departmana na snazi narandžasti alarm.

Od sutra će crveni meteoalarm biti proširen na ukupno 24 departmana, uključujući čitav region Il de Frans, u kojem se nalazi Pariz.

Hiljade požara i više od 2.000 mrtvih

Plan "Orsek" predstavlja mehanizam za reagovanje u vanrednim situacijama, koji je do sada uglavnom korišćen tokom velikih poplava i drugih prirodnih katastrofa.

Francuska se ove godine suočava sa trećim velikim toplotnim talasom od maja, dok su širom zemlje izbili brojni šumski požari.

Generalni direktor Civilne zaštite Žilijen Marion izjavio je da je od početka godine registrovano više od 8.000 požara, koji su zahvatili preko 25.000 hektara zemljišta.

Prema zvaničnim podacima, tokom junskog toplotnog talasa u Francuskoj je zabeleženo više od 2.000 dodatnih smrtnih slučajeva, dok je krajem maja zbog ekstremnih temperatura preminulo još oko 300 ljudi.