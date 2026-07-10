Snimak sa jednog venčanja postao je viralan na društvenim mrežama nakon što je zabeležen prizor koji je izazvao burne reakcije korisnika.

Na videu se vidi kako mladenci svečano prilaze matičaru, ali pažnju prisutnih ubrzo privlači nesvakidašnji detalj. Kada se kamera spusti ka dugačkom šlepu venčanice, vidi se da se na njemu nalazi ćebence sa bebom starom svega nekoliko meseci.

Dok mladenci koračaju ka matičaru, beba se zajedno sa šlepom pomera po podu, što je izazvalo brojne negativne komentare na društvenim mrežama.

Snimak izazvao oštre reakcije

Video se ubrzo proširio internetom, a mnogi korisnici ocenili su da su roditelji otišli predaleko u želji da njihovo dete bude deo ceremonije.

U komentarima su se nizale kritike, uz ocene da bezbednost bebe mora biti prioritet i da postoje mnogo primereniji načini da najmlađi član porodice učestvuje u venčanju.

Pojedini korisnici naveli su da im je ideja da dete prisustvuje sklapanju braka lepa i emotivna, ali da način na koji je izvedena nije primeren.

Dete na venčanju – lepa ideja, ali bezbednost je na prvom mestu

Poslednjih godina sve je češći slučaj da se parovi venčavaju nakon što dobiju dete, pa mnogi žele da ono bude deo tog važnog životnog trenutka.

Ipak, stručnjaci za bezbednost dece upozoravaju da bi tokom ovakvih ceremonija trebalo izbegavati situacije koje mogu predstavljati rizik, čak i ako imaju simbolično ili estetsko značenje.

Upravo zbog toga ovaj snimak izazvao je toliko pažnje i podelio javnost, a većina komentara bila je saglasna u jednom – želja da beba učestvuje u venčanju ne bi smela da bude ispred njene bezbednosti.