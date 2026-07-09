U koordinisanoj akciji policijskih službenika Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i policijskih uprava širom Srbije, u Paraćinu su uhapšene četiri osobe osumnjičene za izvršenje krivičnog dela teška krađa.

Kako se sumnja, uhapšeni S. A. (21), S. L. (19), B. V. (31) i D. R. (39) činili su grupu koja je, prema dosadašnjim saznanjima, izvršila više od 30 teških krađa na teritoriji Srbije.

Sumnja se da su obijali poslovne objekte, stovarишта i prostore za tehnički pregled vozila na području Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice, Zrenjanina, Novog Sada, Šapca, Beograda, Smedereva, Valjeva, Jagodine, Kraljeva, Čačka i Užica.

Tom prilikom, kako se navodi, pričinjena je višemilionska materijalna šteta.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom javnom tužilaštvu.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti slučaja, kao i na proveri da li se osumnjičeni mogu dovesti u vezu i sa drugim krivičnim delima.