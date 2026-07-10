„Odgovorno tvrdimo da od početka mandata aktuelne vlasti, na sednicama Odbora za administrativna i mandatno-imuniteska pitanja nije odlučivano o ustupanju na korišćenje sale Skupštine“, izjavio je Vuk Mladenović iz Unije mladih SNS i istakao da Srpska napredna stranka nikada nije koristila skupštinsku salu za konferencije za medije.

„Dragan Milić je prošle nedelje otvorio vrata skupštinske sale u Gradskoj opštini Medijana i u njoj organizovao političku konferenciju za medije, zajedno sa Miroslavom Aleksićem, Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, Milošem Parandilovićem i drugim predstavnicima opozicije koji nikada nisu učestvovali na izborima u Medijani“, izjavio je on i dodao da građani imaju pravo da znaju da li je za tako nešto postojao zahtev, odluka ili pravni osnov ili se Milićev predsednik opštine i u ovim slučaju, kao i mnogo puta pre, ponašao kao da se radi o njihovoj ličnoj ili stranačkoj imovini.

Iz Unije mladih SNS dodali su da je tim poslednjim činom izvršna vlast u Gradskoj opštini Medijana još jednom obesmišljena, jer, kako navode, umesto da rešava probleme građana, ona biva iskorišćena za izgradnju političkih karijera i lične politike promocije.

„Posebno zabrinjava činjenica da je pored narušavanja principa političke neutralnosti institucija, narušena i dostupnost javnih resursa pod jednakim uslovima svim političkim subjektima, jer odbornici Srpske napredne stranke, koji uredno podnesu zahtev za korišćenje sale, odgovor nadležnih organa dobiju tek kada prođe termin najavljenih dešavanja“, upozorava Mladenović.

Omladina Srpske napredne stranke ovom prilikom osudila je vređanje novinara koje se desilo na Milićevoj konferenciji za novinare u sali Skupštine Gradske opštine Medijana.