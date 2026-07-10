Mladići Đorđe M. (24) i Milan M. (25) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kasno sinoć u ataru naselja Šangaj kod Batajnice, kada je kvad kojim su se vozili sleteo sa puta i završio u kanalu.

Na mestu tragedije vidljivi su tragovi koji ukazuju na poslednje trenutke njihove vožnje. Pored zemljanog puta u pravcu Stare Pazove ostali su tragovi guma u visokoj travi, a prema onome što se može videti sa lica mesta, kvad je izleteo sa puta nedaleko od krivine.

Kako se pretpostavlja, visoka trava pored puta mogla je dodatno da oteža preglednost i da sakrije kanal u koji je vozilo sletelo. Porodica i prijatelji stradalog Đorđa navode da se upravo to pominje kao jedan od mogućih razloga zbog kojih mladići nisu uočili prepreku.

Meštani ovog dela Batajnice kažu da je put kojim su se mladići kretali često mesto okupljanja ljubitelja vožnje kvadova.

- To je put ka Pazovi, ima dosta kilometara i mladima je zanimljiv za vožnju. Često se tuda prolazi brzo, samo je bilo pitanje trenutka kada će se dogoditi nesreća – ispričala je jedna meštanka.

Reporteri sa lica mesta zabeležili su i kvad kojim su se mladići kretali. Vozilo je, prema prvim informacijama, pretrpelo mala oštećenja, dok su posledice nesreće po dvojicu mladića bile tragične.

Podsetimo, Đorđe i Milan su se tokom popodneva vozili kvadom, ali su u jednom trenutku prestali da se javljaju porodici i prijateljima. Zbog toga je pokrenuta potraga, a policija je obaveštena oko 22 časa.

Informer