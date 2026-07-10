Tragičan slučaj dogodio se u Gostivaru, gde je život izgubila četrnaestogodišnja devojčica iz Kavadaraca u Severnoj Makedoniji. Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u jednom od gradskih parkova, kada je devojčica pala sa ljuljaške, piše portal Točka.com.mk.

Nakon incidenta, ona je hitno prevezena u Medicinski centar u Gostivaru. Uprkos tome što je odmah zbrinuta, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Policija je obavila uviđaj i radi na prikupljanju svih relevantnih činjenica koje bi rasvetlile okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Prema dostupnim podacima, devojčica je poreklom iz Kavadaraca, ali je u trenutku nesreće boravila u Gostivaru. Istraga je u toku, a više informacija očekuje se nakon završetka obdukcije i policijskog postupka.

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