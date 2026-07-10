Dvojica državljana Srbije, starosti 18 i 51 godinu, uhapšena su u velikoj međunarodnoj akciji zbog sumnje da su zverski napali i opljačkali penzionerku (88) u njenoj kući u mestu Langencersdorf u Donjoj Austriji!

Bezdušni napadači su se nesrećnoj baki predstavili kao majstori kako bi na prevaru ušli unutra, a čim im je otvorila vrata, divljački su je oborili na pod, vezali i besomučno zlostavljali da bi na kraju iz kuće pobegli s minornom količinom gotovine, ostavljajući staricu u lokvi krvi s teškim povredama kičme.

Ovaj nezapamćeni i surovi napad odigrao se 18. decembra prošle godine, a austrijski istražitelji su mesecima sklapali kockice mozaika kako bi ušli u trag beskrupuloznim razbojnicima. Kako je saopštila Policijska uprava Donje Austrije, dvojica muškaraca su do detalja isplanirala prevaru. Tipovali su kuću osamdesetosmogodišnje žene, pokucali na vrata i slagali je da su majstori koji su došli da obave popravke. Ništa ne sumnjajući, baka im je obezbedila ulazak, a onda je usledio pravi horor.

Razbojnici su nasrnuli na nju bez reči upozorenja. Fizički su je savladali, oborili na zemlju i vezali joj ruke i noge. Dok je jedan od njih držao pod kontrolom i fizički zlostavljao kako ne bi mogla da dozove pomoć, drugi je vršio premetačinu i prekopavao fioke i ormare u potrazi za dragocenostima. Nakon što su prevrnuli celu kuću i shvatili da starica nema milione, pokupili su sitan novac koji su pronašli i pobegli u nepoznatom pravcu.

Istragu je odmah preuzela specijalizovana Radna grupa za razbojništva pri Pokrajinskoj kriminalističkoj upravi Donje Austrije. Prvi osumnjičeni uhapšen je 8. aprila ove godine u Beču, kada je uhvaćen na delu tokom provale u jednu kuću sa još četiri saučesnika. Policija mu je odmah uzela otisak i nakon DNK analize utvrđeno je da se njegovi biološki tragovi savršeno poklapaju s onima iz kuće prebijene bake, nakon čega je mladić na saslušanju pritisnut dokazima potpuno pukao i priznao učešće u ovom brutalnom delu.

BONUS VIDEO: