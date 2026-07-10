Tokom policijskog postupanja zbog prijavljenog nasilja u porodici na ostrvu Ugljan u Hrvatskoj dogodio se ozbiljan incident u kojem je teže povređena policijska službenica.

Prema dosadašnjim informacijama, prilikom ulaska u porodičnu kuću osumnjičeni muškarac je napao policajku i povredio je nožem u predelu grudi. Nakon napada, ona je hitno transportovana u Opštu bolnicu Zadar, gde je podvrgnuta lečenju, piše portal 24sata.hr.

Lekari su ustanovili da se radi o teškim povredama, ali da policijska službenica nije životno ugrožena.

Zadarska policija navela je da je poziv zbog sumnje na porodično nasilje primljen u četvrtak u večernjim satima, nakon čega su službenici odmah izašli na teren. Tokom intervencije došlo je do napada na jednu od policajki.

Osumnjičeni je ubrzo savladan, uhapšen i priveden u policijske prostorije. U toku je istraga kojom će biti utvrđene sve okolnosti događaja, kao i odgovornost osobe koja je napala policijsku službenicu.

BONUS VIDEO