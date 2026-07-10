Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu otkrili su dve ručne bombe tokom pretresa kuće i pomoćnih prostorija koje koristi N. Đ. (31) iz okoline Pančeva, zbog čega će protiv njega biti podneta krivična prijava.

Kako je saopšteno iz MUP-a, pripadnici kriminalističke policije izvršili su pretres objekata koje koristi osumnjičeni, prilikom čega su pronašli dve ručne bombe.

N. Đ. se sumnjiči da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Po nalogu nadležnog Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Pronađene eksplozivne naprave biće predmet daljeg veštačenja, dok policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.