Jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara po detetu mogu da očekuju roditelji svih učenika osnovnih škola na teritoriji Niša.

Ko ima pravo na novčanu pomoć?

Pravo na novčanu pomoć od 20.000 dinara ostvaruju svi učenici od prvog do osmog razreda koji pohađaju javne osnovne škole na teritoriji Niša.

Novac će biti uplaćen na tekuće račune roditelja, hranitelja ili staratelja, nakon što osnovne škole dostave spiskove učenika i neophodnu dokumentaciju nadležnim gradskim službama.

U školama je već počelo prikupljanje potrebnih podataka kako bi isplata bila realizovana u predviđenom roku.

Kada počinje isplata 20.000 dinara?

Iz Grada Niša najavljuju da će isplata 20.000 dinara jednokratne pomoći za osnovce biti realizovana u periodu od 1. do 15. avgusta.

Cilj je da porodice sredstva dobiju pre početka nove školske godine, kako bi novac mogle da iskoriste za kupovinu svega što je neophodno za školovanje dece.

Za šta je namenjena pomoć?

Grad Niš je za ovu meru izdvojio oko 400 miliona dinara, a jednokratna pomoć namenjena je pokrivanju troškova kao što su:

- kupovina udžbenika,

- školski pribor,

- odeća,

- obuća,

- rančevi,

- i druga oprema za školu.

Na teritoriji Niša javne osnovne škole pohađa oko 18.000 učenika. Kompletnu realizaciju sprovodiće osnovne škole u saradnji sa Gradskom upravom za socijalnu i porodičnu zaštitu i Gradskom upravom za finansije.