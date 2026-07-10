Više javno tužilaštvo u Beogradu obustavilo je istragu protiv Danke V. zbog sumnje da je pomagala u ubistvu Aleksandra Nešovića, koje se dogodilo 12. maja u restoranu na Senjaku, saznaje Tanjug.

Danka V. je supruga Saše V. zvanog Boske, koji se sumnjiči da je na podmukao način ubio Nešovića i protiv kojeg se vodi istraga zbog krivičnog dela teško ubistvo.

Prema ranijim sumnjama istražnih organa, Danka V. je navodno preko posrednika trebalo da dostavi Saši V. pištolj kojim je izvršeno ubistvo. Međutim, tokom istrage je utvrđeno da za to nema dokaza.

Kako se sumnja i kako je pokazala istraga, Saša V. se mesecima pre zločina kretao sa pištoljem, uključujući i period kada se dogodilo ubistvo, zbog čega nije potvrđeno da mu je oružje obezbedila supruga.

Protiv ostalih osumnjičenih lica istraga je i dalje u toku, a tužilaštvo nastavlja da prikuplja dokaze i utvrđuje sve okolnosti ubistva Aleksandra Nešovića.