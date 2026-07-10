U Šapcu će 13. jula od 11 do 12.30 časova specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata sektora za vanredne situacije ministarstva unutrašnjih poslova izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata uz preduzimanje mera bezbednosti i zaštite ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine.

Pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, saopšteno je iz Sektora za vanredne situacije Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu.

Uništavanje će se izvršiti, na bezbednoj lokaciji za uništavanje na osnovu člana 25 stava 2 tačke 25 i tačke 26, članova 73 i 74 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS" br. 87/2018), članova 11, 12, 18, 19, 20 i 21 Uredbe o zaštiti neeksplodiranih ubojnih sredstava ("Službeni glasnik RS" broj: 70/2013), a u cilju sprovođenja mera zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara od eksplozivnih ostataka rata, prenosi Tanjug.

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