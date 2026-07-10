Nesvakidašnja i tragična nesreća dogodila se u martu 2024. godine u indijskom gradu Bengaluruu, gde je dvadesetčetvorogodišnji dostavljač izgubio život nakon nepromišljene šale svog prijatelja u servisu za motocikle.

Prema dostupnim informacijama, nastradali Jogiš došao je u servis kako bi oprao svoj motor. Nakon završetka posla, njegov prijatelj Murali, koji je bio zaposlen u tom servisu, zajedno sa njim se zadržao u radionici. U jednom trenutku počeli su da se igraju snažnim električnim duvačem vazduha koji se inače koristi za sušenje vozila nakon pranja (kompresor).

Isprva je Murali usmeravao mlaz vazduha ka Jogiševom licu i leđima, ali je situacija ubrzo prerasla u ozbiljan incident. Prema navodima istrage, mlaznicu uređaja zatim je usmerio ka njegovom rektumu i pod visokim pritiskom ubacio vazduh, što je izazvalo teške unutrašnje povrede. Mladić je gotovo odmah kolabirao i hitno je prevezen u bolnicu.

Lekari su utvrdili da je snažan pritisak vazduha izazvao ozbiljna oštećenja creva i drugih unutrašnjih organa, zbog čega je odmah podvrgnut operaciji. I pored svih napora medicinskog tima, njegovo zdravstveno stanje nastavilo je da se pogoršava, a nekoliko dana kasnije podlegao je povredama.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko naizgled bezazlene šale mogu imati kobne posledice kada se koriste industrijski uređaji koji razvijaju veliki pritisak. Nadležni organi ispituju sve okolnosti tragedije i utvrđuju odgovornost učesnika ovog događaja.

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