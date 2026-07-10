Slučaj muškarca koji je kako se sumnja odsekao sebi polni organ polio ga benzinom i zapalio izazvao je šok u Indijani u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema rečima advokata, Kristofer Penten je rekao policiji da je ušao u garažu u Indijani i osakatio svoje genitalije kuhinjskim nožem, prenosi grački portal Pronjuz.

Zatim je amputirani ud stavio na pod, polio ga benzinom iz kanistera i zapalio.

Porodicu Penten probudio je zabrinuti komšija koji je video kako garaža gori, i tada su shvatili da je Kristofer nestao.

Po dolasku na lice mesta, policajci su naišli na Pentena, koji je u početku lažno tvrdio da ga je nepoznata osoba napala nožem u centru grada i da mu je prethodnog dana prećeno.

Međutim, nakon što je odveden u bolnicu, priznao je istražiteljima da je lagao i priznao da je sve sam učionio.

Odveden je u zatvor okruga Alen, gde je određena kaucija od 10.000 dolara. Tužioci su ga optužili za teško krivično delo podmetanja požara, portparol zatvora je rekao da više nije u pritvoru.