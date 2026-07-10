Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obraćanja javnosti u Nacionalnom dnevniku povodom puštanja u rad nove platforme "Ko si bre ti?", namenjene prijavljivanju korupcije, zloupotreba i bahatog ponašanja javnih funkcionera, istakao je da ceo sistem vrlo dobro tehnički funkcioniše i da je veoma zadovoljan kako se sve odvija u ovom trenutku.

Vučić je govorio i o strašnim blokaderskim lažima.

- Ne zaboravite, sve je bilo zasnovano na lažima, od narandžaste vode do zvučnog topa. Da im vidite sada izjave u policiji, tužilac i policija će da pokažu i dokažu odakle je krenula cela izmišljotina. Biće vrlo zanimljivih podataka za javnost. Pa Valjevu, izmišljene smrti, pa čitava priča oko Jovanjice. Pa dodate "Sarajevo safari". Pa onda čovek kaže: "Ako je dva posto tačno, ja ne mogu da budem uz ovoga." Srećom, dolazi vreme odgovornosti - rekao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.