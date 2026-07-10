Na prvi pogled deluje neverovatno da između Evrope i Afrike, koje na najužem delu razdvaja svega 14 kilometara, i dalje ne postoji most. Ipak, iza te ideje kriju se ozbiljni prirodni izazovi zbog kojih stručnjaci decenijama smatraju da je ovakav projekat praktično neizvodljiv.

Zbog toga se kao daleko realnije rešenje već godinama razmatra izgradnja podvodnog tunela koji bi trajno povezao Španiju i Maroko.

Tri razloga zbog kojih je most gotovo nemoguće izgraditi

Najveći problem predstavlja dubina Gibraltarskog moreuza. Na najužem delu more je duboko između 300 i čak 900 metara, što onemogućava izgradnju stubova koji bi mogli da nose konstrukciju mosta.

Za poređenje, Evrotunel između Francuske i Velike Britanije prolazi na maksimalnoj dubini od oko 180 metara, dok je prosečna dubina znatno manja, što je njegovu izgradnju učinilo mogućom.

Drugu veliku prepreku predstavljaju snažne morske struje. Upravo se na ovom mestu susreću vode Atlantskog okeana i Sredozemnog mora, stvarajući izuzetno jake podvodne tokove i vrtloge koji bi predstavljali ogroman izazov za svaku građevinsku konstrukciju.

Treći problem je seizmička aktivnost. Gibraltar se nalazi u području gde se sudaraju afrička i evroazijska tektonska ploča, pa je rizik od zemljotresa značajno veći nego na mnogim drugim lokacijama u Evropi.

Podvodni tunel sve bliži realnosti

Zbog svih ovih prepreka, pažnja je usmerena ka projektu podvodnog tunela koji bi povezivao Španiju i Maroko. Planirana trasa bila bi duga oko 42 kilometra i ne bi pratila najkraći pravac između dva kontinenta, već rutu na kojoj je morsko dno pliće i pogodnije za gradnju.

Tunel bi povezivao Punta Palomu u Španiji i Punta Malabatu u Maroku, prolazeći kroz deo moreuza poznat kao Prag moreuza.

Prema dosadašnjim planovima, projekat predviđa tri paralelne cevi – dve za železnički saobraćaj, putnički i teretni, dok bi treća služila za održavanje i bezbednosne sisteme.

Projekat koji bi promenio trgovinu između Evrope i Afrike

Ukoliko tunel jednog dana bude izgrađen, predstavljaće jednu od najvećih infrastrukturnih investicija u svetu. Direktna železnička veza između Evrope i Afrike mogla bi značajno da ubrza transport robe i putnika, ojača trgovinsku razmenu i pretvori Španiju u jednu od najvažnijih evropskih kapija ka afričkom kontinentu.