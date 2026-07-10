Vučić se nakon sastanka oglasio putem svog Instagram naloga.

"Srdačan razgovor sa ambasadorom Karlosom Feliksom Koronom o bilateralnim odnosima naših zemalja, aktuelnim geopolitičkim prilikama i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje. Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da ove godine obeležavamo 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Meksika, što je značajan jubilej koji svedoči o dugom prijateljstvu, međusobnom poštovanju i partnerstvu koje želimo da nastavimo da razvijamo.

Zahvalio sam Meksiku na principijelnom stavu i doslednoj podršci poštovanju međunarodnog prava, kao i na tome što ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Takav odnos izuzetno cenimo i verujem da ćemo nastaviti da razvijamo političku, ekonomsku, kulturnu i svaku drugu saradnju od obostranog interesa.

Nadam se da ćemo uskoro imati priliku i za razmenu poseta na visokom nivou, čime ćemo dodatno unaprediti odnose naših zemalja", naveo je Vučić.