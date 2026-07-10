Da li je normalno da na plažu ponesete sendvič koji ste napravili kod kuće ili, ako ste već platili ležaljku i suncobran, morate da jedete isključivo u restoranu na plaži? Upravo oko tog pitanja ovih dana vodi se prava rasprava u Italiji.

Sve je počelo na privatnim plažama u italijanskoj pokrajini Apulija, gde su mnogi turisti počeli da donose svoju hranu. Nekima to ne smeta ni najmanje, dok vlasnici plažnih barova tvrde da im takva praksa pravi ozbiljnu štetu.

Rasprava je otišla toliko daleko da se uključio i predsednik pokrajine Apulija, Antonio Dekaro, koji je otvoreno stao na stranu turista.

– Ako je neko platio ležaljku i suncobran, zašto ne bi imao pravo da pojede sendvič koji je poneo od kuće? More je javno dobro i ne sme da postane mesto na kome će neko određivati šta smete da jedete – poručio je Dekaro.

On je podsetio i da su cene na mnogim italijanskim plažama već dovoljno visoke, pa smatra da nije u redu dodatno primoravati ljude da ručaju u restoranima u okviru kupališta.

S druge strane, deo ugostitelja tvrdi da ovakva praksa ugrožava njihov posao. Neki su čak uporedili unošenje hrane na plažu sa donošenjem pića u noćni klub.

Međutim, mnogi Italijani ne slažu se s tim poređenjem. Ističu da su plaže javno dobro koje privatnici samo koriste na osnovu koncesije, zbog čega, kako kažu, ne mogu da određuju turistima gde će kupovati hranu.

Rasprava se ubrzo proširila i na druge delove Italije. Na društvenim mrežama mnogi poručuju da nije problem što neko pojede sendvič na plaži, već ostavljanje smeća iza sebe. Drugi smatraju da bi svako trebalo da ima pravo izbora – ko želi neka jede u restoranu, a ko želi neka iz torbe izvadi domaću pitu, voće ili sendvič.

A vi, šta mislite? Da li je sasvim normalno poneti hranu na plažu ili bi, ako ste na privatnom kupalištu, trebalo koristiti ponudu restorana i barova?