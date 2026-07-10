Pevač Andrija Bajić umro je u 89. godini na VMA, a danas se u Beogradu u MTS dvorani održava komemoracija u njegovu čast.

Među prvima je u MTS dvoranu stigla njegova supruga, pevačica Mala Cana, koja je slomljena od bola.

Dok je gledala Andrijine fotografije neprestano je plakala i obraćala mu se nežnim rečima.

- Taj rođendan sam mu ja organizovala, niko nije znao za to, čak ni njegova deca. Vidite li to? Nije davao da se odvojim od njega - rekla je Mala Cana, pa dodala:

- Dušo moja, srećo moja, snago moja, živote moj... Uvek je bio doteran, uvek sam vodila računa da bude lep. Da li se Boga bojite?! - odbrusila je pevačica Andrijinim ćerkama sa kojima nije u dobrim odnosima.

Kada će biti sahranjen?

Danas se u MTS dvorani održava komemoracija Andriji Bajiću koji je preminuo u 89. godini života, a još uvek nije poznato kada će pevač biti sahranjen.

Usled problema sa dokumentacijom jer još uvek niko ne zna kada će legendarnog pevača sahraniti u Aleji na Novom groblju.

- Ne zna se još kad je sahrana jer je frka oko papirologije. Danas neće biti sigurno, možda vikend, ali pre ponedeljak - rekao je izvor blizak porodici za domaće medije.

Alo/I.R.

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