Da se blokadersko-tajkunska televizija N1 ne obazire ni na sopstvene objave kada pokušava da napadne predsednika Srbije najbolje pokazuje primer izveštavanja o navodnom datumu održavanja izbora.

Lažima N1 pumpa ego blokaderima koji se bave uništavanjem Srbije, ali i izvrće činjenice, spremajući teren za opravdavanje nasilja blokadera.

Pored toga što marginalizuju nasilje i opravdavaju ga, bave se i najbesomučnijim lažima kada je reč o izvrtanju činjenica.

Kolika je to fabrika laži i koliko su njihovi novinari ogrezli u lažima pokazuje činjenica da sami sebe demantuju i time potvrđuju da lažu.

U maju je Miroslav Aleksić, lider NPS, u razgovoru za tajkunsku N1, u intervjuu za Novu rekao da "sudeći prema informacijama sa terena, kao i onih koje imaju strani zvaničnici i predstavnici EU, predsednik Srbije Aleksandar Vučić gotovo izvesno planira vanredne parlamentarne izbore za 12. jul."

Nedugo potom isti medij preko društvenih mreža plasira tvrdnju da su izbori zakazani za 12. jul laž Aleksandra Vučića, koju on navodno plasira kako bi se narod "pecao".

Da nije smešno, bilo bi žalosno. A žalosno je to što blokadersko-tajkunska televizija namerno krivi predsednika Srbije za sve, vodeći se time da hiljadu puta izgovorena laž postaje istina.

Međutim, narod jasno vidi čvrste dokaze o lažima koje se plasiraju, pa tako i ovu, jednu u moru laži.

Jasno je da je Aleksić u intervjuu rekao datum 12. jul, jasno je da je N1 to objavila, a onda počela da napada predsednika Srbije i da taj datum podmeće njemu.

Spektar laži iz fabrike N1 je veliki, a ova je samo jedna u nizu. Laži su bile, jesu i biće jedini program blokadera koji za cilj imaju uništavanje Srbije.