Stariji bračni par R. B. (78) i njen suprug R. B. (81) napadnuti su u sredu uveče u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, kada su im dvojica nepoznatih muškaraca prišla s leđa i fizički ih napala.

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio oko 23 časa ispred zgrade u kojoj žive. Starica je u tom trenutku bila sa suprugom, kada su im iz mraka prišla dvojica muškaraca, koji su najpre odgurnuli ženu, a zatim i njenog supruga.

Tokom napada, razbojnici su starici oteli torbicu u kojoj se nalazilo oko 600 evra i približno 17.000 dinara.

U incidentu je žena zadobila lake telesne povrede ramena i ruke, dok je njen suprug zadobio teške povrede, odnosno prelom kuka.

Uprkos povredi, osamdesetjednogodišnjak uspeo je da ostane pribran i pozove policiju. Međutim, napadači su u međuvremenu uspeli da pobegnu.

Policija je obavila uviđaj i intenzivno traga za dvojicom muškaraca osumnjičenih za razbojništvo. Istraga je u toku, a proveravaju se i eventualni snimci sa okolnih kamera koji bi mogli pomoći u identifikaciji napadača.

Telegraf.rs