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Ukrajinske snage su saopštile da su preko noći pogodile 12 ruskih tankera, tegljač i suvi utovarivač u Azovskom moru. Kijev je saopštio da su brodovi deo ruske „flote u senci“ - brodova pod međunarodnim sankcijama zbog transporta ruske nafte.

Prerada nafte u rafineriji u Saratovskoj oblasti u Rusiji je obustavljena od juče nakon štete od napada dronom, rekla su dva izvora novinskoj agenciji Rojters.

Napadi na rusku naftnu infrastrukturu ojačali su odlučnost Vladimira Putina da nastavi borbu i postoji „velika verovatnoća“ da će Putin eskalirati rat u narednim mesecima, rekli su izvori bliski Kremlju novinskoj agenciji Rojters.

Očekuje se da će Evropska unija u ponedeljak odobriti dodatne sankcije protiv Rusije, izveštava Ukrajinska pravda. Navodno su nove sankcije usmerene na pet pravnih lica i jednu osobu uključenu u rusku proizvodnju dronova.

Nakon što je Donald Tramp rekao da će Ukrajini dati licencu za proizvodnju američkih raketnih sistema Patriot, Serhij Beskrestnov, savetnik ukrajinskog ministra odbrane, rekao je da bi proizvodnja ključnog oruđa mogla da traje „godinu dana ili više“.

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Putin odbacuje mirovne pregovore, priprema eskalaciju rata u Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin odbacuje pozive na pregovore o miru sa Ukrajinom i namerava eskalaciju, preneo je Rojters pozivajući se na više izvora bliskih Kremlju. Izvori su rekli da nedavni napadi ukrajinskih dronova na ruske naftne rafinerije i luke samo učvršćuju njegovu rešenost da nastavi borbu.

Dva izvora su navela da Putin namerava da eskalira sukob, a jedan od njih je rekao da postoji "velika verovatnoća" da do toga dođe u narednim mesecima.

Treći izvor rekao je da se Putin "uporno trudio" da postigne ključni cilj, odnosno zauzimanje preostalih delova Donbasa koje Rusija još ne kontroliše, kao i da je Putin nedavno kritikovao grupu savetnika koji su predložili kompromis zasnovan na prekidu vatre duž trenutnih linija fronta. Izvori navode da Putin veruje da će Rusija uskoro u potpunosti zauzeti Donbas.

Dikarlo: U ruskim napadima u Ukrajini u junu poginulo najmanje 265 civila

Pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička pitanja Rozmeri Dikarlo izjavila je danas pred Savetom bezbednosti UN da je najmanje 265 civila poginulo, a 1.816 je povređeno u ruskim napadima na Ukrajinu tokom juna.

Dikarlo je navela da je broj poginulih i povređenih civila u Ukrajini u maju bio najveći od aprila 2022. godine, ali da podaci Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava (OHCHR) pokazuju da je broj žrtava u junu bio još veći, a moguće da će biti i u julu. Konačni podaci za jun biće objavljeni krajem jula, saopštio je portparol UN.

"Ovaj zabrinjavajući trend očigledno se nastavlja i u julu", rekla je Dikarlo, navodeći tri velika talasa ruskih vazdušnih napada na Kijev i druge ukrajinske gradove tokom samo prethodne nedelje, od kojih su mnogi bili usmereni na urbane oblasti sa velikim brojem civila.

Zelenski: Moguće uključivanje osam zemalja u razvoj protivbalističkog sistema "Freja"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi osam evropskih partnerskih zemalja moglo da učestvuje u razvoju ukrajinskog protivbalističkog sistema u okviru projekta "Freja", kako bi se ubrzala njegova izgradnja.

Zelenski je rekao da Ukrajina predvodi projekat "Freja", čiji je ključni element raketa domaće proizvodnje, ali da su za kompletan sistem potrebni i radari, komandni sistemi i druge komponente koje Ukrajina još ne proizvodi, prenosi Ukrinform.

"Razumemo da postoji osam zemalja koje mogu da nam pomognu da izgradimo sopstveni sistem, koji će kasnije koristiti i Ukrajini i celoj Evropi. Ukoliko nas partneri podrže narednih dana i sedmica, to će predstavljati veliki iskorak za ukrajinsku odbrambenu industriju", rekao je Zelenski.

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