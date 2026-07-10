Milan Ostojić (51), zvani Sandokan, navodni nekadašnji vođa zloglasne „šabačke grupe“, teško je ranjen preksinoć oko 23 časa u sačekuši ispred tržnog centra u Šapcu. Svemu je prethodila žestoka verbalna svađa ispred jednog ugostiteljskog objekta, nakon koje je zasad nepoznati muškarac potegao pištolj i zapucao na Ostojića u trenutku kada mu je ovaj okrenuo leđa, nanevši mu povrede opasne po život.

Pravi revolveraški obračun odigrao se u samom centru grada pred zaprepašćenim prolaznicima. Jedan od ispaljenih projektila pogodio je Ostojića u leđa, prošao kroz telo i izašao na stomak, a u silovitom napadu zadobio je i teške povrede karlične regije.

Kako saznajemo, napad se dogodio nakon što je Sandokan s prijateljima izašao iz restorana na autobuskoj stanici. Utvrđuje se da li je napadač bio u sačekuši ili je eventualno bio sa njim u restoranu. Posle krvavog napada, prijatelji ranjenog Sandokana su ga stavili u automobil i prevezli do šabačke bolnice. Po prijemu njemu su rane sanirane, ali zbog ozbiljnosti povrede on je hitno transportovan na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu. Na VMA je odmah podvrgnut komplikovanoj operaciji, nakon čega je njegovo stanje stabilizovano i trenutno se nalazi pod stalnim nadzorom lekara.

Odmah nakon pucnjave policija je proglasila blokadu ključnih saobraćajnica i pokrenula opsežnu potragu za napadačem. U saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Šapcu, istražitelji intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti i proveravaju više verzija, te zasad nijedan motiv nije zvanično isključen.

Kako saznajemo od izvora bliskog istrazi, posebna pažnja usmerena je na skidanje i pregledanje snimaka sa video-nadzora kako bi se uradila precizna rekonstrukcija događaja tik pre pucnjave i utvrdilo da li je napad bio unapred planiran ili je usledio nakon trenutne eskalacije sukoba. Uzimaju se izjave i njegovih prijatelja kao i prolaznika da bi se dobio opis napadača i utvrdio motiv pokušaja ubistva.

Forenzičari takođe detaljno analiziraju tragove pronađene na mestu ranjavanja, a operativci proveravaju i pravac kojim je pucač pobegao s lica mesta.

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