Pripadnici Policijske uprave u Nišu uhapsili su S. J. (40) iz tog grada zbog sumnje da je nakon rasprave nožem povredio dvadesetsedmogodišnjeg muškarca.

Kako je saopštila Policijska uprava Niš, incident se dogodio u četvrtak uveče, kada je, kako se sumnja, nakon verbalnog sukoba S. J. nožem ubo mladića u ruku.

Povređeni dvadesetsedmogodišnjak odmah je zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda.

S. J. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu radi daljeg postupanja.