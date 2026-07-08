U jednom beogradskom naselju danas kasno popodne dogodila se tragedija. Kako se nezvanično saznaje, svemu je prethodila porodična drama koja se završila kobno.

Oko 17.25 časova policiji je upućen hitan poziv od strane 21-godišnje devojke. Prema nezvaničnim saznanjima, ona je prijavila da je u stanu imala žestoku verbalnu raspravu sa svojim dedom.

Kako izvor blizak istrazi nezvanično navodi, stariji muškarac je nakon svađe uzeo pištolj, izašao ispred stambene zgrade, a ubrzo nakon toga odjeknula su dva pucnja.

Na lice mesta su hitno upućene policijske patrole. Dolaskom na adresu, policajci su na travnjaku iza zgrade zatekli stravičan prizor - pronađeno je telo muškarca koje je odgovaralo opisu prijavljenog 76-godišnjaka. Lekarska ekipa je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt.

Dodatnu jezivu dimenziju i težinu celom ovom događaju daje činjenica da se sve odigralo u neposrednoj blizini dečijeg vrtića.

Policijski uviđaj je u toku, a istraga će utvrditi sve tačne okolnosti i motive ove nesreće.

Alo/Telegraf

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