U ataru nadomak Titela danas oko 13 časova pronađeno je telo S. J. (48). Uviđaj je u toku i utvrđuje se tačan uzrok smrti.

Kako smo već pisali, telo je pronađeno u automobilu sa vidljivim povredama, a Blic prenosi da se S.J. vodio kao nestala osoba.

Meštani i komšije su u šoku nakon ovog otkrića i svedoče da je S.J. sa svima je bio dobar, te da ne znaju koji bi bio mogući razlog njegove smrti.

- Šokiran sam. Svi su ga voleli, bio je jako cenjen i poštovan. Svima se uvek našao u pomoći te ne vidim razlog zašto bi se ubio. Sa druge strane, ne znam da li je ikada bio u svađi sa nekim. Nije bio kavgadžija, miran čovek... Imao je dobar posao ali nije, što se kaže, bio pun para. Eto, zatečen sam i ne znam šta da mislim. Strašno - priča za "Blic" prijatelj S.J.

Policija je obavila uviđaj, a više detalja o ovoj tragediji biće poznato nakon završetka istrage.

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