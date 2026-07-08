Krivični postupak koji je vođen na osnovu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu pravnosnažno je okončan presudom Apelacionog suda u Novom Sadu.

Ovom presudom odbijena je žalba tužilaštva izjavljena zbog odluke o krivičnoj sankciji, kao i žalba branioca, i potvrđena je prvostepena presuda kojom je M. D. oglašen krivim i osuđen na četiri godine zatvora.

Kako se navodi u presudi, on je 18. februara 2025. godine, u Zrenjaninu, neovlašćeno prenosio i držao radi prodaje dve plastične armirane kese ispunjene kanabisom, ukupne neto mase 1.001,35 grama.

Naknadno je kod njega “u šteku” pronađeno sedam plastičnih armiranih kesa ispunjenih kanabisom, ukupne neto mase 3.400,87 grama.

(Dnevnik)