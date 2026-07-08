Istraga teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u utorak oko 06.30 sati na planini Golija, a u kojoj je život izgubio petnaestogodišnji D. V. iz Novog Pazara, dobila je novi obrt.

Prema informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, zadržavanje do 48 sati određeno je rođenom bratu nastradalog D. V, kao i jednom pripadniku Granične policije, koji su se u trenutku nesreće nalazili u vozilu marke "folksvagen kedi".

Iako je od tragedije prošlo određeno vreme, još uvek nije poznato ko je u trenutku nesreće upravljao vozilom. Prema nezvaničnim saznanjima, nijedan od učesnika zasad se nije izjasnio o tome ko je bio za volanom u trenutku kada je automobil sleteo s puta, udario u banderu i prevrnuo se.

U ovoj nesreći petnaestogodišnji D. V. ispao je iz vozila i zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta. U automobilu su se nalazile ukupno četiri osobe, a još jedan maloletnik zadobio je teške telesne povrede.

Istražni organi intenzivno rade na prikupljanju svih dokaza, uključujući veštačenja, tragove sa mesta nesreće i izjave učesnika, kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije i ko je upravljao vozilom.

Podsećamo, mladići su, prema ranijim informacijama, krenuli na Goliju, gde se održavao tradicionalni sabor, s namerom da kampuju. Putovanje se, nažalost, završilo tragedijom koja je potresla Novi Pazar i ceo Sandžak.

Alo/Sandžak Danas

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