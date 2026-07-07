Srbija i Beograd iz godine u godinu privlače sve više stranih turista, a mnogi od njih nakon posete priznaju da ih je glavni grad prijatno iznenadio. Upravo takvo iskustvo imao je i britanski travel influenser Kiran Braun, koji je na društvenim mrežama podelio svoje prve utiske o srpskoj prestonici.

Na svom TikTok profilu, gde redovno objavljuje snimke sa putovanja širom sveta, Braun je Beograd opisao kao grad bogate istorije, snažne energije i jedinstvene atmosfere.

"Ovo je mesto u kojem bih mogao da živim"

Govoreći o glavnom gradu Srbije, Braun je istakao da ga je posebno impresionovala kombinacija različitih stilova, istorije i savremenog života.

„Prvi utisci o Beogradu u Srbiji. Ovo je grad koji je najviše bombardovan u Evropi. To je grad kontrasta – ima luksuzne delove, ali i industrijske zone. Mnogo toga se dešava, kafići i restorani su puni... Ovo je još jedno mesto u kojem bih mogao da živim“, rekao je influenser.

Oduševili su ga ljudi, hrana i atmosfera

Britanac je posebno pohvalio atmosferu koja vlada na ulicama Beograda, ističući da ga je iznenadila društvenost ljudi.

„Iskreno, ovaj grad mi je fascinantan. Hrana je veoma dobra, većina ljudi je ljubazna. Vrlo je društven grad, ljudi su stalno na ulicama, okupljaju se i razgovaraju. Sve što vam treba možete lako da pronađete i grad je veoma pogodan za pešačenje“, naveo je Braun.

Jedna stvar mu je odmah privukla pažnju

Iako su utisci uglavnom bili pozitivni, nije propustio da pomene ni veliki broj grafita koje je primetio tokom obilaska grada.

„Pomalo je grub na prvi pogled i verovatno ima više grafita nego bilo gde gde sam bio. Ne znam zašto je to tako, ali to nije nužno loše – to je umetnost“, rekao je.

Na kraju je zaključio da bi se u Beograd rado ponovo vratio.

„Beograd je grad koji su oblikovali carstva, ratovi, socijalizam i brze promene. Svako naselje priča drugačiju priču i to ga čini jednim od najzanimljivijih glavnih gradova u Evropi“, poručio je.

Brojni korisnici podelili isto iskustvo

Ispod objave ubrzo su se nizali komentari ljudi iz različitih zemalja koji su podelili slične utiske nakon posete Srbiji.

„Obožavam Beograd! Pozdravi iz Bukurešta“, „Posetio sam ga pre nekoliko meseci i odlično sam se proveo“, „Srbija je visoko na mojoj listi zemalja koje želim da posetim“ i „Ovde ću se jednog dana preseliti, obožavam ovaj grad“, samo su neki od komentara koji su se našli ispod njegovog videa.