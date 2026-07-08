Neimenovana žena objavila je u jednoj grupi za prodaju nekretnina kratak oglas u kojem je navela da traži stan u Beogradu do 70.000 evra, uz uslov da bude najmanje dvosoban i uknjižen.

Verovatno nije očekivala da će njena objava postati jedan od najkomentarisanijih oglasa, ali su se korisnici brzo uključili, uglavnom kroz šalu, pokušavajući da ukažu na realnost današnjih cena kvadrata u glavnom gradu.

„Treba vam vremeplov do 2008. godine“

U komentarima su se nizali duhoviti predlozi, od putovanja kroz vreme do kupovine nekretnine na potpuno drugim lokacijama.

„Vremeplov je najbolja opcija... Teleport u 2008. godinu“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su joj poručili:

„Moraćete nešto da žrtvujete, ili grad, ili kvadraturu, ili sređene papire. Ili da upišete jedinicu ispred cifre koju ste zamislili.“

Bilo je i onih koji su ponudili alternativna rešenja:

„Ima sad u Dubaiju.“ „Kupićeš garažu dupleks, i to uknjiženu, za te pare.“ „Vračar, 15 kvadrata, zaseban objekat u okviru dvorišta, bivša šupa.“

Mnogi su joj savetovali da za taj iznos pogleda nekretnine u drugim gradovima, poput Pirota, Užica ili Loznice, dok su pojedini pomenuli i mogućnost kupovine nekretnine na grčkom primorju.

Za 70.000 evra u Beogradu sve teže do stana

Iza brojnih šala ipak se krije ozbiljna tema, jer mnogi korisnici smatraju da oglas pokazuje koliko se promenilo tržište nekretnina u Beogradu.

Pojedini komentatori naveli su da je danas gotovo nemoguće pronaći uknjižen dvosoban stan u Beogradu za 70.000 evra, naročito na traženijim lokacijama.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju:

„Ja prodajem u Borči 28 kvadrata, uknjiženu garsonjeru, za 70.000.“

Mnogi su podsetili da Beograd nije isto što i centralne gradske opštine i da bi kupac za taj novac eventualno mogao da pogleda udaljenije lokacije poput Mladenovca, Padinske skele ili Lazarevca, mada i tamo ponuda postaje sve ograničenija.

„To su njene pare, ostavite ženu na miru“

Ipak, nisu svi podržali podsmeh. Deo korisnika stao je u odbranu žene koja je objavila oglas, navodeći da 70.000 evra nije mala suma i da su upravo cene nekretnina postale problem.

„To su njene pare, ostavite ženu na miru“, poručivali su pojedini komentatori.

Drugi su istakli da strpljenje i upornost mogu da donesu rezultat, posebno ako kupac nije vezan za najatraktivnije delove grada.

Bez obzira na to da li je oglas nastao iz neznanja ili velikog optimizma, jedna stvar je sigurna, izazvao je raspravu koja najbolje oslikava današnje stanje na tržištu nekretnina. Dok je nekada 70.000 evra bilo dovoljno za pristojan stan u Beogradu, danas se za taj novac sve češće traži kompromis, udaljenija lokacija ili mnogo manja kvadratura.