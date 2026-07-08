Prolazno naoblačenje sa severa zemlje od sredine dana proširiće se i na ostale krajeve uslovljavajući mestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Uveče postepeno razvedravanje i to prvo na severu. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni.

Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 °S. Trenutna temperatura u Beogradu je 23 °S.

Kiša je već počela da pada u glavnom gradu, a radarski snimci pokazuju da se oblačni sistem i dalje premešta preko Beograda.

Građani treba da računaju na promenljivo vreme i povremene padavine u narednim satima.

Vreme narednih dana

Do kraja sedmice preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 °S, navodi se na sajtu RHMZ-a.