Prolazno naoblačenje sa severa zemlje od sredine dana proširiće se i na ostale krajeve uslovljavajući mestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Uveče postepeno razvedravanje i to prvo na severu. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni.
Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 °S. Trenutna temperatura u Beogradu je 23 °S.
Kiša je već počela da pada u glavnom gradu, a radarski snimci pokazuju da se oblačni sistem i dalje premešta preko Beograda.
Građani treba da računaju na promenljivo vreme i povremene padavine u narednim satima.
Vreme narednih dana
Do kraja sedmice preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 °S, navodi se na sajtu RHMZ-a.
Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
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