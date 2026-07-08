Policija iz Zagreba tereti muškarca (36) da je znao i prećutao da je maloletnik iz Bosne i Hercegovine u ovom gradu ubio državljanina BiH starog 22 godine, a sumnja se da su trebale biti ubijene još dve osobe, što je pukom srećom izbegnuto.

Telo mladića (22), koji je ubijen, pronađeno je u ned‌elju, 12. aprila, oko 23 sata na području Šestinskog trga u Zagrebu.

Iz Policijske uprave zagrebačke su danas saopštili da su dovršili kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom, ali i maloletnikom. Utvrđeno je da postoji sumnja da je 36-godišnjak i više zasad nepoznatih osoba počinilo krivično d‌elo koje se odnosi na neprijavljivanje zločina.

- Sumnja se da je navedeno počinio na način da je zajedno s tim osobama putem mobilne aplikacije za komunikaciju došao do saznanja da je maloletni državljanin BiH 12. aprila 2026. godine na području Šestina ubio 22-godišnjeg državljanina BiH, a to nije prijavio policiji niti drugim nadležnim telima iako je znao da bi njegovom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje samog kaznenog d‌ela i počinitelja - rekli su iz Policijske uprave zagrebačke i dodali:

- Sumnja se takođe da je osumnjičeni 36-godišnjak zajedno s više zasad nepoznatih osoba, te maloletnikom i 22-godišnjim državljaninom BiH koji je smrtno stradao u Šestinama, putem mobilne aplikacije za komunikacije tokom marta i aptila 2026. dogovarao ubistvo druge dve osobe.

Sumnja se, naime, da su osumnjičeni, 8. i 9. aprila u večernjim satima, u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu, čekali dvije osobe radi prethodno dogovorenog ubistva, ali do toga nije došlo jer se potencijalne žrtve nisu pojavile.

- Pretragom prostorija i automobila kojim se koristi osumnjičeni pronađena su dva mobilna telefona s porukama koje je osumnjičeni razmenjivao sa ostalim osobama dok je u stanu kojeg osumnjičeni koristi na području Maksimira pronađen novac za kojeg se sumnja da je pribavljen krivičnim d‌elima - rekli su iz policije.

Radi se, kako su dodali, o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i krivično ga prijavljivala.

Osumnjičeni 36-godišnjak je, uz krivičnu prijavu, predat pritvorskom nadzorniku, dok će za maloletnika koji je od ranije u istražnom zatvoru, krivična prijava biti podnesena redovnim putem, prenosi ATV.

Alo/ATV

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