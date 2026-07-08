Pulska policija uhapsila je trojicu mladića osumnjičenih da su napali i povredili trojicu muškaraca u Medulinu, od kojih je jedan zadobio posebno teške telesne povrede. U napadu su lakše povređena i dva državljanina Srbije. Sva trojica osumnjičenih hrvatskih državljana sprovedena su u pritvorsku jedinicu, saopštila je Policijska uprava Istarska.

Postupajući po prijavi o tuči u Ulici Osipovića u Medulinu, policija je utvrdila da su trojica osumnjičenih prišla trojici oštećenih. Nakon kraćeg verbalnog obračuna, devetnaestogodišnjak je pesnicom udario 31-godišnjeg hrvatskog državljanina u glavu, zbog čega je pao na zemlju.

Devetnaestgodišnjak je, zajedno sa osamnaestogodišnjakom, potom više puta udario 33-godišnjeg državljanina Srbije, zbog čega je pao. Napadači su nastavili da ga udaraju. U međuvremenu, drugi devetnaestogodišnjak je oborio 24-godišnjeg državljanina Srbije na zemlju, a sva trojica osumnjičenih su ga potom udarala nogama i pesnicama po telu i glavi dok je ležao.

U incidentu je 31-godišnji hrvatski državljanin zadobio posebno teške telesne povrede, dok su srpski državljani prošli sa lakšim povredama. Policija sumnjiči 19-godišnjaka za krivično delo posebno teških telesnih povreda i dva krivična dela pokušaja teških telesnih povreda.

Osamnaestogodišnjak se tereti za dva pokušaja nanošenja teških telesnih povreda, a treći, 19-godišnji osumnjičeni, za jedan takav pokušaj. Osumnjičeni su privedeni u Policijsku upravu Istarsku nakon završene krivične istrage.

Dvojica su privedena sinoć, a jedan jutros. Protiv njih se podnose krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu, a policijski službenici nastavljaju da utvrđuju okolnosti incidenta.