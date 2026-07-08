Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da odluka Evropske unije da ponovo ne otvori Klaster 3 pokazuje da proces pristupanja nije zasnovan isključivo na ispunjavanju kriterijuma, već i na političkoj volji pojedinih država članica.

Gostujući u Dnevniku RTS-a, Vučić je rekao da protiv otvaranja klastera nisu bile sve zemlje članice, već dve ili tri države, za koje je, kako je naveo, bilo poznato da će zauzeti takav stav.

Komentarišući protivljenje Hrvatske otvaranju Klastera 3, Vučić je ocenio da to nije iznenađenje, što je i objavio ponovo na zvaničnom Instagram nalogu.

„Što se tiče hrvatskih komšija, ništa novo. Oni vole da vide Srbiju na kolenima, baš ono što rade Crnoj Gori sada, voleli bi i Srbiji. Dok sam na funkciji, to se neće desiti”, poručio je.

On je dodao da Srbija više nikada neće biti „džak za udaranje”.

-Srbija nije slaba i nikada više neće biti slaba. Nikada više neće biti džak za udaranje bilo kome - poručio je predsednik Vučić.