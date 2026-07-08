Oni se terete za zlostavljanje dvojice navodnih članova kriminalnog klana škaljarci nakon njihovog hapšenja. Odluku je doneo sudija Osnovnog suda u Podgorici, Ilija Radulović.

Radulović je rekao da je optužba dovedena do tačke sumnje i kao takva prihvaćena, ali da je u kontradiktornom postupku, sa željom da se utvrdi istina, sud pribavio dva ključna dokaza - snimke iz Odeljenja bezbednosti Nikšić i policijskih prostorija u Siti molu. On je rekao da na ovim snimcima nije bilo moguće utvrditi bilo kakve povrede.

Istakao je da je sud pribavio telefon za koji je Mrvaljević rekao da ga je koristio za fotografisanje povreda, ali da telefon ne sadrži te fotografije.

Radulović je objasnio da je iskaz svedoka oštećenih opovrgnut tokom postupka.

Dodao je da će tužilaštvu dostaviti spise kako bi se utvrdilo da li radnje oštećenih svedoka sadrže elemente krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Osnovni sud je saopštio da se optužbe u suštini zasnivaju na iskazima oštećenih svedoka Mila Jovanovića i Jovana Mrvaljevića, ali su navodi iz njihovih iskaza koji se tiču radnji koje su optuženi, kao službena lica, počinili prema njima, a koje predstavljaju izvršenje krivičnog dela, ostali nepotvrđeni dokazima izvedenim u postupku pred sudom.