Din Furd (33) iz Ročestera u engleskoj grofoviji Kent uhapšen je nakon što je policija posle prijave nasilja otkrila da se krije - u frižideru!

Na snimku sa policijske kamere vidi se trenutak kada policajci otvaraju frižider i pronalaze osumnjičenog.

- Zdravo, druže, izlazi - kaže jedan od policajaca, dok Furd odgovara da ima slomljeno stopalo i ponavlja: "Budite nežni".

Policija navodi da je Furd tokom šest meseci psihički i fizički zlostavljao svoju partnerku i u potpunosti kontrolisao njen život.

Prema navodima istrage, prisilio ju je da ugasi kontakte sa prijateljima i porodicom, preuzeo kontrolu nad njenim nalozima na društvenim mrežama i dozvoljavao joj da napusti kuću samo kada bi on to odobrio.

Sav njen novac trošio je na kockanje, drogu, alkohol i srećke.

U jednom slučaju zaključao ju je u sobu i pustio tek nakon što ju je naterao da laje kao pas.

Žrtvi nije dozvoljavao da poseduje mobilni telefon, a svaki koji bi nabavila namerno bi uništio. Takođe ju je primorao da proda jedan telefon kako bi otplatio njegov dug za drogu.

Kako navodi policija, nasilje je vremenom postajalo sve brutalnije. U jednom napadu vukao ju je za vrat, oborio na zemlju i udarao joj glavu o pod.

Kada je pokušala da pobegne, pratio ju je do druge kuće i ciglom razbio prozor, zbog čega je vlasnica kuće strahovala za život.

Takođe je snimio video na kojem partnerki preti nožem i govori da će je ubiti, a u jednom trenutku polio ju je kantom prljave vode.

Furd je uhapšen prošlog decembra, a kod njega je pronađen i kokain. Na sudu je proglašen krivim za nanošenje telesnih povreda, oštećenje imovine, pretnje ubistvom, napad, prinudno i kontrolno ponašanje, kao i posedovanje droge prve kategorije.

Sud u Mejdstonu osudio ga je prošle sedmice na tri godine zatvora. Govoreći o presudi, policajac Džordž Fišer iz policije Kenta rekao je:

- Furd je nasilnik koji je koristio strah, nasilje i zastrašivanje kako bi kontrolisao gotovo svaki aspekt života svoje žrtve.

Dodao je da pokušaj skrivanja u frižideru nije pomogao osumnjičenom.

- Pokušao je da se sakrije od policajaca u frižideru, ali nema mesta na kojem prestupnici mogu da se sakriju. Ovo pokazuje da ćemo ih pronaći i privesti pravdi. Takođe odajem priznanje žrtvi za hrabrost koju je pokazala prijavivši nasilje i pomažući da se obezbedi osuđujuća presuda.

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