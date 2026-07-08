Radovi će se izvoditi po fazama. Tokom trajanja prve faze, Ulica Nedeljka Gvozdenovića biće zatvorena od 7. do 17. jula na delu od raskrsnice sa Ulicom Srđana Aleksića narednih 60 metara prema Ulici surčinskoj, a takođe će biti onemogućen izlazak vozila javnog prevoza iz okretnice "Bežanijska kosa".

Vozila sa linija 70, 74, 75 i ADA 5 će saobraćati do privremenog dolazno-polaznog stajališta "Bežanijska kosa 1" u Ulici Srđana Aleksića, na poziciji ED stuba koji se nalazi oko 50 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice Ulica Srđana Aleksića i Nedeljka Gvozdenovića. U smeru ka gradu, vozila će dalje saobraćati ulicama Srđana Aleksića, Vespučijevom, Magelanovom, Nedeljka Gvozdenovića i dalje redovnim trasama.