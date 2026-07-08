Kako se saznaje, S.B. je kontaktirala žrtvu pod lažnim imenom putem aplikacije „Viber“. Ona mu je potom „izmislila“ priču da ju je neko prevario za 400 KM koristeći broj telefona i fotografiju žrtve. Plašeći se da će zbog toga imati problema sa zakonom, muškarac iz Dervente joj je novac isplatio putem dva „Iks-bona“ u iznosu od po 200 KM.

Policijska uprava Doboj navodi da se S.B. sumnjiči da je počinila krivična dela iznude i pranja novca.

„Postoji osnov sumnje da se S.B. tokom marta 2025. godine, putem aplikacije za komunikaciju, lažno predstavila i iznudila od oštećenog iz grada Dervente iznos od 400 KM, koji je potom uplaćen na račun u kladionici registrovanoj na ime osumnjičene, čime je oštećenom naneo materijalnu štetu u iznosu od 400 KM“, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.