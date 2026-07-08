Silovatelj koji je u bekstvu u Bosni i Hercegovini nakon što je greškom pušten iz londonskog zatvora dobio je nalog od suda da se vrati u Veliku Britaniju radi izricanja presude.

Bernadin Dedić je u odsustvu proglašen krivim za silovanje žene pod pretnjom nožem u svom domu u Ealingu. Presuda bi trebalo da mu bude izrečena 24. jula na sudu u Isleworthu.

Dedić (48) je greškom oslobođen iz zatvora Wormwood Scrubs 6. februara, nakon čega je preko Eurostara otputovao u Bosnu. Nije se vratio na suđenje u junu. Od tada je navodio različite razloge za izbegavanje pravde u Velikoj Britaniji – probleme sa vizom, povredu na skijanju, zdravstvene tegobe i strah od letenja.

Sudija Hana Dankan naložila je da se njemu i njegovom bratu pošalju poruke o datumu ročišta. Tužilaštvo nije želelo da potvrdi da li se vodi postupak ekstradicije.

Do njegovog puštanja došlo je nakon što je na predraspravnom ročištu u februaru došlo do greške u digitalnim spisima, pa je zatvoru poslata poruka da mu je odobrena kaucija. Iako mu je britanski pasoš oduzet tokom istrage, Dedić je putovao koristeći bosanski pasoš.

Porota ga je 9. juna proglasila krivim za četiri silovanja, dva seksualna napada penetracijom, primoravanje na seksualnu aktivnost bez pristanka, pretnju nožem u privatnom prostoru i pretnju ubistvom.

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