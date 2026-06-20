Prava drama odigrala se večeras oko 21 čas u Petrovcu na Mlavi, kada je, prema prvim informacijama, muškarac pucao u svoju majku u porodičnoj kući.

Žena je zadobila teške telesne povrede i hitno je prevezena u bolnicu, gde joj lekari ukazuju pomoć.

Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije, koji obavljaju uviđaj i utvrđuju sve okolnosti pod kojima se incident dogodio.

Za sada nije poznato šta je prethodilo pucnjavi, niti u kakvom je stanju osumnjičeni.

Više detalja biće poznato nakon završetka istrage.

Alo/Informer

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