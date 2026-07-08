Razlika je zaprepašćujuća. Nešto više od deceniju kasnije, Beograd ima jedno sasvim novo lice - moderno, uređeno i urbano, a fotografije pre i posle koje je napravio Gugl sve otkrivaju.

Od mahale do velegrada, od zmijarnika do metropole za nešto više od 10 godina. Ovo su tekovine vladavine aktuelne vlasti koje su trn u oku blokaderima.

Nekada su se bunili protiv Beograda na vodi, danas pokušavaju da blokiraju delfinarijum na Ušću i kukaju zbog Ekspa.

Nema više nikakve sumnje da potezi koje pravi vlast u Srbiji na čelu sa Aleksandrom Vučićem donose i te kako opipljive rezultate.

Blokaderi pokušavaju da negiraju ove rezultate, ali džaba - jedna slika vredi više od hiljadu reči.