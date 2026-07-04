Sedmogodišnji Mihajlo Smetana iz Kikinde preminuo je pre 40 dana na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, nakon trinaestodnevne borbe za život. Dečaka je 10. maja, u Albertovoj ulici u Kikindi, udario automobil marke BMW, a uprkos naporima lekara da ga spasu, povrede su bile preteške.

Umesto da bezbrižno odrasta, igra se sa drugarima i ostvaruje dečje snove, Mihajlo je postao žrtva tragedije koja je potresla celu Srbiju. Njegova majka Ivana sada se oglasila potresnom objavom na društvenim mrežama, u kojoj je opisala kakav je njen sin bio i kroz kakvu je borbu prošao nakon nesreće.

– Želim da svi znate ko je bio Mihajlo Smetana. Bio je dobro, pametno i vaspitano dete. Nikada nije opsovao. Bio je neiskvaren, pun dobrote, ljubavi i osmeha. Voleo je život, svoju porodicu i svoje prijatelje – napisala je neutešna majka.

Kako navodi, Mihajlo je bio dete koje je tek trebalo da odrasta, mašta i upoznaje svet, ali je jedan trenutak zauvek promenio živote njegove porodice.

– Zvuk udarca bio je jeziv, kao da je automobil udario u beton, a ne u dete teško svega 28 kilograma – napisala je ona.

Nakon nesreće, dečak je zadobio izuzetno teške povrede opasne po život. Lekari Opšte bolnice u Kikindi reanimirali su ga punih 30 minuta.

– Srce je ponovo počelo da kuca, ali borba nije prestala – navela je majka.

Zbog težine povreda Mihajlo je hitno prebačen u Institut u Novom Sadu, gde su lekari narednih 13 dana činili sve kako bi ga spasili. Nažalost, uprkos njihovim naporima i dečakovoj velikoj borbi, povrede su bile kobne.

U emotivnoj objavi Ivana je uputila apel svim vozačima da poštuju saobraćajne propise i brzinu prilagode uslovima na putu.

– Ograničenje od 50 kilometara na čas u naselju nije brzina kojom morate da vozite, već najveća dozvoljena brzina. Nekada je potrebno voziti i sporije, jer jedan trenutak nepažnje, bahatosti ili prevelike brzine može zauvek ugasiti nečiji život i uništiti jednu porodicu – poručila je.

Njene završne reči dirnule su hiljade ljudi koji su pročitali objavu.

– Meni mog Mihajla više niko ne može vratiti. Nijedna presuda neće zagrliti moje dete umesto mene. Ne dozvolite da još jedna majka ostane bez svog deteta. Usporite, ne zbog kazne i ne zbog policije, već zbog nečijeg života.

Majka kaže da joj ništa neće ublažiti bol zbog gubitka sina, ali se nada da će Mihajlova priča probuditi svest vozača i sprečiti da neka druga porodica doživi istu tragediju.

– Ako njegova priča spase makar jedno dete, to će biti njegov najlepši trag koji je ostavio ovom svetu – zaključila je Ivana.

Alo/ Blic